Leandro Lima substitui Sérgio Marone na terceira temporada do Dancing Brasil

A terceira temporada de Dancing Brasil estreia na próxima quarta-feira (17) com novidade. O ator Leandro Lima substituirá Sérgio Marone, que está envolvido com as gravações da novela Apocalipse. Durante o programa, ele vai interagir com a apresentadora Xuxa Meneghel e conversar com as estrelas após cada apresentação no palco.

Leandro Lima nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e começou a carreira artística como modelo. Formado em publicidade e propaganda, logo caiu nas graças do mercado internacional: o primeiro destino foi Milão, depois seguiu para Paris, Londres, Nova York e Madri. Estrelou campanhas e desfilou para famosas grifes brasileiras e internacionais.

Cursou interpretação no Instituto Lee Strasberg, em Nova York, e atuou em novelas como Insensato Coração, Passione, Caminho das Índias, Caras & Bocas e Joia Rara e na minissérie Dalva e Herivelto, todas essas na TV Globo. Fez ainda parte do elenco do curta-metragem Conscious Minds e do longa Solteira Quase Surtando. Em 2015, participou do Saltibum, quadro de saltos ornamentais do Caldeirão do Huck.

Atualmente, Leandro integra o elenco de Belaventura, folhetim da Record TV, onde interpreta Jacques, o primeiro vilão de sua carreira. Ele também está no longa-metragem Chacrinha: O Velho Guerreiro, dirigido por Andrucha Waddington, ainda inédito no circuito comercial.

A terceira temporada do Dancing Brasil estreia na próxima quarta-feira (17), a partir das 22h30, na Record TV. Não perca!