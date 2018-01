“Aprendi muito e estou aprendendo cada vez mais”, revela Xuxa sobre Dancing Brasil 3

Além de ansiosa, Xuxa Meneghel está muito empolgada com a estreia da terceira temporada do Dancing Brasil. A atração, que passará a ser exibida às quartas-feiras, a partir do dia 17 de janeiro, vai reunir 15 estrelas, que disputarão o prêmio de R$ 500 mil. Para isso, claro, terão de agradar aos jurados e ao telespectador, que é quem define quem fica e quem sai do programa de dança. “Quem não quiser se superar ou dar o seu melhor vai sair logo da competição”, avisa a apresentadora.

“Amei tudo o que eu vi nas duas primeiras temporadas. Aprendi muito e estou aprendendo cada vez mais. Agora, queremos ver, sentir e torcer pelo novos competidores, que têm histórias e desafios de superação diferentes”, diz Xuxa.

Diferentemente dos apresentadores de outras versões do Dancing with the Stars pelo mundo, Xuxa, em algumas edições do programa, também realiza coreografias com os bailarinos da atração e aparece deslumbrante com seus figurinos.

Os participantes do Dancing Brasil 3 são as modelos Raissa Santana e Bárbara Evans; o empresário Bruno Chateaubriand; a apresentadora Geovanna Tominaga; a nadadora Joanna Maranhão; as atrizes Hylka Maria, Isabel Fillardis e Bárbara Borges; os atores Diogo Sales, Eduardo Pelizzari e Douglas Sampaio; o ex-boxeador Popó; o músico Sebá; a cantora Marina Elali; e o humorista Rodrigo Capella.

A terceira temporada do Dancing Brasil estreia na próxima quarta-feira (17), a partir das 22h30, na Record TV. Não perca!