Veja os filmes que vão agitar a Record TV nesta semana

Três filmes vão agitar a sua semana na Record TV. Nesta sexta (19), a Super Tela exibe O Vingador do Futuro, às 22h30. Já no sábado, o Cine Aventura exibe Pequenos Guerreiros, a partir das 15h15. À noite, a Tela Máxima exibe O Legado Bourne, a partir das 23h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela - Sexta-feira (19) - 22h30

O Vingador Do Futuro – HD com audiodescrição

Título Original: Total Recall

Produção: 1990/EUA

Gênero: Ficção Científica

Direção: Paul Verhoeven

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Mel Johnson Jr.

Sinopse: 2084. Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) é um construtor e tem pesadelos recorrentes envolvendo uma viagem a Marte. Ele vai até a Rekall Inc., uma empresa que realiza implantes de memória que dão a sensação aos clientes de terem um final de semana dos sonhos. A intenção de Douglas é que seja implantada a memória de uma viagem a Marte, mas durante o processo algo sai errado. Ele perde a memória e passa a ser perseguido por assassinos, entre eles sua esposa Lori (Sharon Stone). Desorientado, Douglas descobre que na verdade chama-se Hauser e que é um agente da inteligência marciana. Em busca de respostas, ele viaja para Marte.

Classificação: 14 anos

Cine Aventura - Sábado (20) - 15h15

Pequenos Guerreiros - HD com audiodescrição

Título Original: Small Soldiers

Gênero: Aventura

Elenco: David Cross, Jay Mohr, Alexandra Wilson, Denis Leary, Gregory Smith e Dick Miller.

Sinopse: Globotech é um grande conglomerado que, entre outras atividades, faz armas para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Decidida a investir em outros ramos, ela compra a Heartland, uma fábrica de brinquedos. Gil Mars (Denis Leary), o presidente geral, quer que os designers façam brinquedos mais realistas, que tenham praticamente vida própria e usem bateria de lítio, para nunca precisarem de pilhas. Depois de três meses os brinquedos estão prontos e o resultado são figuras de ferozes soldados - o Comando Elite - que foi programado para destruir os Gorgonóides, alienígenas que não oferecem nenhum perigo. Joe (Dick Miller), um entregador da Heartland, deixa alguns destes brinquedos na pequena loja de Stuart Abernathy (Kevin Dunn), que está indo à falência. À noite o Comando Elite sai de suas caixas e recebe ordem do seu líder, Chip Hazard, para atacar os Gorgonóides e os humanos.

Classificação: Livre

Tela Máxima - Sábado (20) - 23h

O Legado Bourne – HD com audiodescrição

Título Original: The Bourne Legacy

Elenco: Jeremy Renner, Scott Glenn, Stacy Keach, Edward Norton, Donna Murphy e Michael Chernus.

Gênero: Ação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Após Jason Bourne revelar publicamente o projeto Treadstone, Eric Byer (Edward Norton) é encarregado de apagar os rastros que possam incriminar o governo dos Estados Unidos neste e em outros projetos sigilosos. Um deles chama-se Outcome, um projeto que pretende suprimir a dor e aumentar a sensibilidade, inteligência e força de seus agentes através de remédios tomados periodicamente. Com o fim do Outcome, seus agente passam a ser eliminados a mando do próprio governo. Aaron Cross (Jeremy Renner) é um deles, mas consegue escapar sem que Byer perceba. Em busca de respostas, ele vai à casa da doutora Martha Shearing (Rachel Weisz) e a salva da morte certa. Juntos, eles precisam encontrar um meio de sobreviver ao mesmo tempo em que Aaron, sem seus remédios habituais, começa a sentir os efeitos colaterais da abstinência forçada.

Classificação: 14 anos