Neste sábado (27), Record TV exibe Beethoven e Esquadrão Sem Limites

Saiba mais sobre os filmes do Cine Aventura e Tela Máxima

Neste sábado (27), dois filmes emocionantes vão agitar a tela da Record TV. O Cine Aventura exibe Beethoven, a partir das 15h15. À noite, a Tela Máxima exibe Esquadrão Sem Limites, a partir das 23h. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura - 15h15

Beethoven - HD com audiodescrição

Título Original: Beethoven

Elenco: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile e Sarah Rose Karr

Gênero: Infantil

Distribuidora: Universal

Sinopse: A família Newton vive em uma casa confortável, mas parece que falta algo. Este vazio é preenchido quando um mascote vai morar lá, sendo que na verdade este filhote é um imenso cão São Bernardo, que traz alegrias e também muitos tumultos para os Newton. Paralelamente Herman Varnick (Dean Jones), o veterinário do local, tem uma secreta e horrível segunda atividade que requer diversos cachorros para experimentos, sendo que Beethoven está na lista de Varnick.

Classificação: Livre

Tela Máxima - 23h

Esquadrão Sem Limites - HD com audiodescrição

Título Original: The Sweeney

Elenco: Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell, Steven Mackintosh, Paul Anderson e Alan Ford.

Gênero: Ação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Na agitada Londres, Jack Regan (Ray Winstone) e George Carter (Plan B) surgem como dois detetives do um esquadrão especial da polícia de Londres e se tornam os responsáveis por resolver casos de crimes violentos e de assaltos armados. No entanto, não será fácil para esta dupla cumpri com sua missão e manter a cidade em segurança.

Classificação: Livre