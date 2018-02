Veja os filmes que vão agitar a Record TV nesta semana

Três filmes vão agitar a sua semana na Record TV. Nesta sexta (2), a Super Tela exibe O Reino, às 22h30. Já no sábado, o Cine Aventura exibe O Grande Mentiroso, a partir das 15h15. À noite, a Tela Máxima exibe Ela Dança, Eu Danço 4, a partir das 23h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela - Sexta-feira (2) - 22h30

O Reino – HD com audiodescrição

Título Original: The Kingdom

Gênero: Ação

Elenco: Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman, Jeremy Piven e Richard Jenkins

Sinopse: Num dos piores ataques contra ocidentais no Oriente Médio, homens-bomba mataram mais de 100 e feriram mais de 200 funcionários de uma petrolífera, além de integrantes de suas famílias. O ataque ocorreu ao complexo residencial de Oasis, em Riad, na Arábia Saudita. Enquanto burocratas discutem questões sobre a territorialidade, o agente especial Ronald Fleury (Jamie Foxx) e sua equipe negociam uma viagem secreta de 5 dias à Arábia Saudita, na qual pretendem localizar o responsável pelo bombardeio. Quando chegam no deserto eles se deparam com autoridades sauditas desconfiadas e hostis a americanos se intrometerem em um assunto local. De mãos atadas devido ao protocolo e com o tempo contra eles, os agentes do FBI percebem que sua experiência é inútil caso não conquistem a confiança dos sauditas. É quando Fleury consegue o auxílio do coronel Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom), que foi designado para proteger os visitantes americanos.

Classificação: 16 anos

Cine Aventura - Sábado (3) - 15h15

O Grande Mentiroso- HD com audiodescrição

Título Original: Big Fat Liar

Elenco: Frankie Muniz, Paul Giamatti, Amanda Bynes, Amanda Detmer, Donald Faison e Sandra Oh

Gênero: Aventura

Distribuidora: Universal

Sinopse: Um garoto de 14 anos, Jason Shephard (Frankie Muniz), sempre mente. Por conta disso, um dia recebe o castigo de escrever um texto de mil palavras em apenas três horas. Usando sua imaginação fértil, ele escreve a redação, mas ao ir para a escola sua bicicleta bate na limusine de Marty Wolf (Paul Giamatti), um produtor de cinema que lhe dá uma carona. Na pressa ao sair do carro, Jason esquece a redação, que acaba transformada em filme pelo produtor. Quando descobre o roubo, o garoto pega suas economias e vai com Kaylee (Amanda Bynes), sua melhor amiga, para Los Angeles cobrar explicações.

Classificação: Livre

Tela Máxima - Sábado (3) - 23h

Ela Dança, Eu Danço 4 – HD com audiodescrição

Título Original: Step Up Revolution

Elenco: Cleopatra Coleman, Ryan Guzman, Misha Gabriel Hamilton, Stephen Boss, Claudio Pinto e Nicole Dabeau.

Gênero: Romance

Distribuidora: Universal

Sinopse: Emily (Kathryn McCormick) é a filha de uma ocupada empresária que chega a Miami com o sonho de se tornar dançarina profissional. Logo ela se apaixona por Sean (Ryan Guzman), o responsável por criar elaboradas danças para a realização de flash mobs, aglomerações instantâneas de pessoas em um lugar público para realizar uma ação previamente combinada. Líder de um grupo chamado MOB, Sean resolve participar de uma disputa que pode render uma oportunidade de patrocínio.

Classificação: 10 anos