De Volta À Ilha da Imaginação e outros dois filmes vão agitar o seu fim de semana de Carnaval

Em ritmo de Carnaval, a Record TV vai fazer a sua festa neste fim de semana com três filmes cheios de ação. Já na sexta-feira (9), a partir das 22h30, a Super Tela exibe o clássico O Escorpião Rei. No sábado (10), sua tarde fica mais divertida com De Volta À Ilha da Imaginação, às 15h15, no Cine Aventura. À noite, quem grudar na tela da Record TV vai se aventurar com o filme Protegendo o Inimigo, exibido a partir das 23h na Tela Máxima. Saiba mais:

Super Tela

O Escorpião Rei – HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Em uma época bem remota, na cidade de Gomorra, Memnon (Steven Brand), um governante maligno, estava determinado a massacrar todos que fossem contrários a ele. As poucas tribos sobreviventes, que nunca foram aliadas, se viram obrigadas a se unir para não perecer. Sabendo que seu inimigo depende das visões de um feiticeiro, contrataram Mathayus (The Rock), um eficaz mercenário, para eliminar o vidente.

Após ter se infiltrado no campo inimigo, Mathayus descobre que o feiticeiro é na verdade Cassandra (Kelly Hu), uma linda mulher. Ao invés de eliminá-la, ele a leva para o meio do deserto, sabendo que os servidores de Memnon fariam qualquer coisa para resgatá-la e levá-la de volta. É exatamente isto o que acontece, pois Memnon ordenou que um alguns guerreiros comandados por Thorak (Ralph Moeller) o eliminassem, mas Mathayus conseguiu suplantar a todos. No entanto foi ferido com uma flecha, que tinha veneno de escorpião, ficando então entre a vida e a morte.

Cine Aventura

De Volta À Ilha da Imaginação - HD com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Nim é uma jovem que cuida e protege sua ilha de ambiciosos caçadores que ameaçam a existência de seu lar e de seus animais.

Para conseguir salvar sua ilha das mãos de vilões, ela contará com a ajuda de Edmund, um grande amigo.

Tela Máxima

Protegendo O Inimigo – HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Tobin Frost (Denzel Washington) é um ex-agente da CIA procurado pela agência como traidor da pátria. Ele está na Cidade do Cabo, na África do Sul, onde tenta negociar um importante dispositivo eletrônico.

Caçado pelas ruas da cidade, ele decide se entregar no consulado americano para escapar da perseguição. Os agentes o levam para um abrigo da CIA, onde Frost é torturado para revelar o que sabe. Entretanto, logo o local é invadido pelo grupo que deseja matar Frost. Sua única chance é Matt Weston (Ryan Reynolds), o oficial responsável pelo abrigo, que precisa proteger seu hóspede a todo custo.

Fique ligado na programação da Record TV neste fim de semana!