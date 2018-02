Duas comédias vão animar o seu final de semana na Record TV

Neste final de semana, a diversão está garantida na tela da Record TV. A Super Tela desta sexta-feira (16) exibe Eu Queria Ter a Sua Vida, a partir das 22h30. Outra comédia vai invadir a sua televisão no sábado (17). Às 15h, O Retorno de Johnny English toma conta do Cine Aventura. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Eu Queria ter a sua Vida - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Sinopse: Dave (Jason Bateman) é casado com Jamie (Leslie Mann), com quem tem três filhos. Cuidar das crianças está inserido em suas atividades rotineiras, que inclui ainda dedicação intensa para a conclusão de uma fusão na empresa onde trabalha, o que pode levá-lo a ser um dos sócios.

Mitch (Ryan Reynolds) é solteiro e trabalha como ator, aproveitando o tempo livre para farrear. Os dois se conhecem de longa data e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida do outro. Ao se aliviarem na fonte de um parque, os dois dizem que gostariam de ter a vida do outro e a mágica acontece.

Agora a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda, ao mesmo tempo em que precisam encontrar uma forma para que as vidas de ambos não desandem de vez.

Cine Aventura

O Retorno De Johnny English - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: Johnny English (Rowan Atkinson), o principal espião do MI7, passou a usar suas habilidades em uma remota região da Ásia. Quando seus superiores tomam conhecimento do plano de um atentado contra o premier chinês, eles resolvem entrar em contato com English, para que possa agir no caso.

É sua grande chance de redenção, devido a um erro cometido no passado. Desta forma, English usa seus aparelhos de alta tecnologia para desmascarar uma conspiração antes da realização de uma conferência de chefes de estado, prevista para daqui a poucos dias.

Fique ligado na Record TV neste final de semana!