Dois filmes vão agitar o seu final de semana na Record TV

Uma comédia e um filme de ação vão divertir seu final de semana na Record TV. Nesta sexta (23), a Super Tela exibe a comédia O Que Esperar Quando Você Está Esperando, a partir das 22h30. E no sábado (24), a atração exibe a animação Os Thunderbirds, a partir das 15h15. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela - 22h30

O Que Esperar Quando Você Está Esperando - HD com audiodescrição

Título Original: What To Expect When You're Expecting

Elenco: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker e Ben Falcone

Gênero: Comédia

Distribuidora: Universal

Sinopse: Holly (Jennifer Lopez) é uma fotógrafa casada com Alex (Rodrigo Santoro) e quer muito adotar uma criança. Ele concorda com a ideia, mas a proximidade de receber o bebê faz com que tenha dúvidas se está preparado para a tarefa de ser pai. Wendy (Elizabeth Banks) sempre sonhou com o brilho da gestação e, após dois anos de tentativas, enfim está grávida. Entretanto, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com a jovem Skyler (Brooklyn Decker). Jules (Cameron Diaz) apresenta um reality show onde os participantes precisam emagrecer e acaba de ganhar a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison). Eles mantêm um caso há poucos meses e, sem esperar, ela engravida. Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma jovem vendedora de sanduíches que tem relações sexuais com Marco (Chace Crawford), que trabalha como vendedor em outro trailer. Ela engravida, o que faz com que os dois se aproximem cada vez mais.

Classificação: 12 anos

Cine Aventura - 15h15

Os Thunderbirds - HD com audiodescrição

Título Original: Thunderbirds

Elenco: Brady Corbet, Debora Weston, Soren Fulton, Lou Hirsch, Alex Barringer e Demetri Goritsas.

Gênero: Ação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Em 2010 vive Alan Tracy (Brady Corbet), um jovem que sempre se sentiu em segundo plano em sua família. Jeff Tracey (Bill Paxton) é seu pai, um ex-astronauta bilionário que lidera a organização Resgate Internacional, que atua em segredo para salvar pessoas sempre que um desastre acontece. Os irmãos de Alan ajudam o pai na organização, pilotando naves conhecidas como Thunderbirds. Apesar de sonhar em participar das aventuras de sua família, Alan no momento precisa se dedicar a melhorar suas notas no colégio. Um dia os Tracy partem em uma missão que acreditam ser de resgate, mas na verdade é uma armadilha criada por Hood (Ben Kingsley), arquiinimigo da família. Com seu pai e irmãos capturados, Alan precisa agora salvá-los e para tanto conta com a ajuda de seus amigos Fermat (Soren Fulton) e Tin-Tin (Vanessa Hudgens).

Classificação: livre