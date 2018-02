Ex-jogador Aloísio Chulapa e esposa Luisa Albuquerque estão confirmados no Power Couple Brasil

Em abril estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Com apresentação de Gugu Liberato, o reality show vai testar a afinidade de 11 casais durante um período de confinamento com provas que prometem surpreender o público.

O ex-jogador Aloísio Chulapa e sua esposa Luisa Albuquerque formam o segundo casal confirmado no reality show. Chulapa foi atacante em importantes clubes no Brasil e no exterior e conquistou vários títulos no futebol.

Nizo Neto e a mulher Tatiana Presser também participarão do programa. Filho do saudoso Chico Anysio, Nizo é ator, comediante, radialista, empresário e escritor.

Outros nomes serão confirmados oficialmente ainda esta semana. Os perfis completos e fotos de cada participante serão divulgados perto da data de estreia.

A nova temporada do Power Couple estreia em abril com apresentação de Gugu Liberato.