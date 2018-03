Soldado Universal e O Aventureiro: A Maldição Da Caixa De Midas invadem a tela da Record TV

Tem ação na Record TV no fim de semana! Nesta sexta-feira (2), a Super Tela exibe Soldado Universal, a partir das 22h30. O Aventureiro: A Maldição da Caixa de Midas toma conta do Cine Aventura no sábado (3), às 15h. Conheça as histórias dos filmes.

Super Tela

Soldado Universal - com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Luc Devereaux (Jean-Claude Van Damme) e Andrew Scott (Dolph Lundgren) integram uma equipe militar especial conhecida como "soldados universais". Esta equipe possui um projeto secreto de alta tecnologia cibernética, desenvolvida pelo governo, que visa a criação de guerreiros indestrutíveis, sem memória, insensíveis a dor e desprovidos de quaisquer sentimentos.

Só que Devereaux e Scott, aos poucos, recuperam a memória. Desta forma, ambos escapam do controle do governo, que logo busca um meio para capturá-los.

Cine Aventura

O Aventureiro: A Maldição Da Caixa De Midas - HD com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Sinopse: Mariah Mundi (Aneurin Barnard) junta-se ao enigmático Caridade (Michael Sheen), quando sua família é raptada por um inimigo desconhecido. A aventura deles os leva para o misterioso "Príncipe Regente", um hotel construído em uma pequena ilha no ponto mais afastado do Império.

Com a ajuda de Caridade, Mariah terá que desvendar os segredos da ilha para descobrir o desaparecimento de sua família e evitar que Otto Luger (Sam Neil) coloque suas mãos sobre a mística e poderosa Midas Box.

Fique ligado na tela da Record TV neste fim de semana!