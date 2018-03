Tati Minerato e o marido Marcelo Rocha estão confirmados no Power Couple Brasil

Tati Minerato e o empresário Marcelo Rocha formam o quarto casal confirmado da nova temporada do Power Couple Brasil. Tati é irmã de Ana Paula Minerato e ganhou as manchetes durante o Carnaval deste ano ao se envolver em uma briga que causou seu afastamento do posto de rainha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel.

Outros três casais já foram confirmados na atração: o ator Nizo Neto e a mulher Tatiana Presser, o ex-jogador Aloísio Chulapa e a esposa Luisa Albuquerque, além da ex-participante do reality show A Fazenda Aritana Maroni e o marido Paulo Rogério.

Mais nomes serão confirmados oficialmente nos próximos dias. Os perfis completos e as fotos de cada participante serão divulgados perto da data de estreia.

Em abril, estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Com apresentação de Gugu Liberato, o reality show vai testar a afinidade de 11 casais durante um período de confinamento com provas que prometem surpreender o público.