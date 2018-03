Duas aventuras invadem a tela da Record TV neste fim de semana

O Hobbit — A Desolação de Smaug e Babe — O Porquinho Atrapalhado na Cidade vão ao ar na Super Tela, às 22h30, e Cine Aventura, às 15h. Conheça as histórias dos filmes

O fim de semana está cheio de aventura na Record TV. Nesta sexta (16), a partir das 22h30, você embarca na busca por um tesouro perdido com O Hobbit — A Desolação de Smaug, na Super Tela. No sábado (17), a jornada de Babe — O Porquinho Atrapalhado na Cidade vai divertir a sua tarde no Cine Aventura, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

O Hobbit – A Desolação de Smaug - HD com audiodescrição

Gêneros: Fantasia/Aventura

Classificação: 12 anos

Sinopse: Após iniciar sua jornada ao lado de um grupo de anões e de Gandalf (Ian McKellen), Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros de missão a retomar a Pedra de Arken, que fará com que Thorin (Richard Armitage) obtenha o respeito de todos os anões e o apoio na luta para retomar seu reino.

O problema é que o artefato está perdido em meio a um tesouro protegido pelo temido dragão Smaug (voz de Benedict Cumberbatch). Ao mesmo tempo, Gandalf investiga uma nova força sombria que surge na Terra Média.

Cine Aventura

Babe - O Porquinho Atrapalhado Na Cidade - HD com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Após Babe (voz de Elizabeth Daily) ter vencido o concurso de pastoreio de ovelhas, as finanças do fazendeiro Arthur Hoggett (James Cromwell) vão de mal a pior.

Depois que o agricultor sofreu um acidente, sua esposa Esme Hoggett (Magda Szubanski) fica com a responsabilidade de cuidar fazenda e evitar que a propriedade seja confiscada por um banco.

Ela parte com Babe para a "cidade grande" onde o leitão se envolve em diversas confusões para vencer um concurso de talentos e levantar fundos para salvar o rancho da família.

Anote para não perder estes dois sucessos na Record TV.