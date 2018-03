O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos agita seu fim de semana na Record TV

O fim de semana vai ser de muita aventura na tela Record TV. Nesta sexta-feira (23), a partir das 22h30, a Super Tela exibe a megaprodução hollywoodiana de O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos. E no sábado (24), o Cine Aventura fica mais animado com O Grande Milagre, a partir das 15h. Conheça as histórias dos filmes:

Super Tela

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Sinopse: Após ser expulso da montanha de Erebor, o dragão Smaug ataca com fúria a cidade dos homens que fica próxima ao local. Após muita destruição, Bard (Luke Evans) consegue derrotá-lo.

Não demora muito para que a queda de Smaug se espalhe, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor. Entretanto, Thorin (Richard Armitage) está disposto a tudo para impedir a entrada de elfos, anões e orcs, ainda mais por ser tomado por uma obsessão crescente pela riqueza à sua volta.

Paralelamente a estes eventos, Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) tentam impedir a guerra.

Cine Aventura

O Grande Milagre

Gênero: Drama

Classificação: Livre

Sinopse: Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do Ártico e o repórter Adam Carlson (John Krasinski) não se conformava com a situação.Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta.

Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

