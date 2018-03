Nova temporada de Batalha dos Confeiteiros estreia no dia 25 de abril

Buddy Valastro já tem data de retorno à programação da Record TV. A partir do dia 25 de abril, o Cake Boss estará à frente da nova temporada do Batalha dos Confeiteiros. No reality show culinário, 16 participantes terão de agradar o paladar do apresentador e de seus convidados especiais. Além disso, precisarão mostrar criatividade e ousadia na elaboração de bolos dos mais variados tipos.

O vendedor desta deliciosa e concorrida disputa terá a oportunidade de trabalhar para Buddy Valastro em uma das unidades da Carlos Bakery, sua loja.

Batalha dos Confeiteiros vai ao ar às quartas-feiras, às 22h45, logo após o programa Power Couple Brasil.