Contrabando e Um Maluco no Golfe agitam seu fim de semana na Record TV

Ação e comédia vão invadir a tela da Record TV neste final de semana. Na sexta-feira (6), a Super Tela fica animada com o filme Contrabando, a partir das 22h30. E no sábado (7), Um Maluco no Golfe agita a tarde no Cine Aventura, a partir das 15h. Conheça as histórias dos filmes:

Super Tela

Contrabando

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Chris Farraday (Mark Wahlberg) já tinha largado a vida de contrabandista, mas Andy (Caleb Jones), o irmão de sua esposa Kate (Kate Beckinsale), se meteu numa jogada e perdeu a mercadoria.

Agora, ele precisa voltar à ativa para recuperar o prejuízo porque Tim Briggs (Giovanni Ribisi) e seus capangas, começam a ameaçar sua esposa e a família. Começa então uma forte pressão e Chris vai precisar de toda a sua experiência e contatos para vencer essa corrida contra o relógio e pagar uma dívida de milhões de dólares.

Cine Aventura

Um Maluco no Golfe

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Happy Gilmore (Adam Sandler) vive com a avó (Frances Bay) e sonha em se tornar um jogador de hóquei. Contudo, ele tem um grande problema: não consegue patinar no gelo.

Quando sua avó corre o risco de perder a casa para pagar impostos atrasados, Happy precisa encontrar um meio de ganhar dinheiro rápido. Um dia, por acaso, ele descobre que consegue atirar uma bola de golfe bastante longe. Happy é convencido a se tornar um jogador de golfe, fazendo sucesso graças às suas jogadas esquisitas.

O seu fim de semana é na Record TV!