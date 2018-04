Chumbo Grosso e O Pestinha 3 são exibidos no fim de semana

Fique grudado na tela da Record TV para assistir aos filmes na Super Tela desta sexta-feira (13), às 22h30, e no Cine Aventura deste sábado (14), às 15h

O fim de semana tem tudo para ser incrível na tela da Record TV. Nesta sexta-feira (13), um mistério intriga os personagens de Simon Pegg e Nick Frost em Chumbo Grosso. O filme é exibido na Super Tela, a partir das 22h30. No sábado (14), a diversão é garantida com mais uma travessura de Junior em O Pestinha 3, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h. Veja mais sobre os filmes:

Super Tela

Chumbo Grosso – HD

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Nicholas Angel (Simon Pegg) é um dos melhores policiais de Londres, sendo bom ao ponto de causar inveja nos demais homens da lei.

Por causa disso, é transferido por seus superiores para a pequena cidade de Sandford, que possui o menor índice de criminalidade de toda Inglaterra. Chegado lá, forma parceria com o curioso Danny Butterman (Nick Frost) e começa a achar estranho o fato de acontecerem muitos acidentes na cidade.

Cine Aventura

O Pestinha 3 – HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Junior (Justin Chapman) continua fazendo travessuras, mas desta vez está apaixonado por Tiffany (Jennifer Ogletree), a menina mais linda do colégio.

Junior planeja afastar os outros meninos que também estão interessados na jovem, em particular um rico astro mirim de televisão, que adora se exibir e diminuí-lo.

Fique ligado na tela da Record TV!