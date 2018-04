“Estou mais exigente”, diz Buddy Valastro sobre segunda temporada de Batalha dos Confeiteiros

A partir do dia 18 de abril, as noites de quarta-feira da Record TV ficarão ainda mais saborosas com a estreia da segunda temporada do reality “Batalha dos Confeiteiros Brasil”.

O programa, um formato e coprodução da Discovery Networks e produzido pela Endemol Shine Brasil, será comandado novamente por Buddy Valastro, mundialmente conhecido como o Cake Boss.

Na atração, 16 participantes de diferentes personalidades e regiões do país disputam a chance de trabalhar com o experiente e consagrado Buddy em uma de suas lojas Carlo's Bakery, que atrai clientes do mundo inteiro com suas guloseimas. Os competidores precisarão enfrentar uma série de desafios sempre sob o olhar atento do apresentador e de seus convidados.

“Fiquei muito surpreso com a qualidade dos profissionais desta segunda temporada”, diz o apresentador, que garante que a segunda edição do reality está tão desafiadora quanto a primeira.

“Por outro lado, posso dizer que estou mais exigente”, completa o chef. Sobre os participantes brasileiros, Cake Boss é taxativo: “Você vê verdade neles. Fora isso, eles me veem como alguém próximo, como um membro da família.”

Em cada um dos episódios, serão propostas duas provas: o Desafio do Confeiteiro, que testará habilidades gerais de confeitaria, e o Desafio de Eliminação, quando estará em jogo a destreza relacionada à criação e à decoração de bolos.

A cada episódio, um é eliminado da competição. Os Desafios de Eliminação serão sempre disputados em equipe, porém, a cada programa, o número de times e de seus integrantes pode ser alterado.

Para a avaliação do desempenho dos concorrentes, Buddy contará também com a ajuda de convidados especiais, como Xuxa Meneghel, Ana Hickmann, Rick Bonadio, Sergio Loroza, Chiquinho Scarpa, Olivier Anquier, Valesca Popozuda e Fábio Porchat, entre outros.

Com direção de Cassia Dian, o Batalha dos Confeiteiros Brasil será exibido às quartas-feiras na Record TV. O episódio de estreia, na próxima quarta-feira (18), entra no ar às 22h30, logo após o Jornal da Record. Com a estreia do Power Couple Brasil no dia 24 de abril, a atração de culinária passa a entrar no ar após o reality de casais, às 22h45.

O reality também será exibido no canal Discovery Home & Health, a partir do dia 20 de abril, sexta-feira, às 22h30.