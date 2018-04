Record TV lamenta o falecimento de Paulo Barboza

A Record TV lamenta a morte de Paulo Barboza, um dos grandes nomes do rádio e da televisão no Brasil. O comunicador acumulava quase 60 anos de carreira: começou muito jovem, em 1959, com apenas 14 anos, em Petrópolis

Na década de 80, mudou-se para São Paulo e, a partir de então, trabalhou em diversas rádios, dentre elas a Rádio Record. A televisão também fez parte de sua trajetória: em 1988, ele estreou, na Record TV, o Programa Paulo Barboza.

Na manhã desta segunda-feira, o filho do radialista, Paulo Eugênio Barboza, concedeu uma entrevista, ao vivo, para o jornalístico São Paulo no Ar e exprimiu com exatidão o significado desta perda: “O rádio hoje está bem mais triste. É um livro que se fecha. Mais uma voz que se cala”.

Uma de suas últimas entrevistas para a TV foi exibida em 2016 no programa "Gugu", em que prestou uma homenagem à esposa, Eliane Barboza, falecida um ano antes.

Externamos nosso pesar e prestamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos fãs de Paulo Barboza.