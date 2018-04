Daylight e Ed – Um Macaco Muito Louco agitam o fim de semana

Conheça a história dos filmes que serão exibidos na Super Tela e no Cine Aventura

O fim de semana começa com tudo na tela da Record TV. Nesta sexta-feira (20), Daylight traz altas emoções para a sua noite na Super Tela, a partir das 22h45. No sábado de feriado (21), a diversão é garantida com a história de Ed – Um Macaco Muito Louco, que invade o Cine Aventura a partir das 15h. Veja mais sobre os filmes.

Super Tela

Daylight - com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Sinopse: Um carro em fuga bate em um caminhão cheio de material tóxico, provocando uma explosão que sela ambas as saídas de um túnel subterrâneo entre Manhattan e Nova Jersey.

Esta situação leva Kit Latura (Sylvester Stallone), ex-chefe dos Serviços Médicos de Emergência da cidade, a tentar encontrar um caminho para salvar os sobreviventes antes que o ar acabe ou o Rio Hudson inunde tudo.

Cine Aventura

Ed- Um Macaco Muito Louco – HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: O jovem jogador Jack (Matt LeBlanc) finalmente consegue realizar seu grande sonho de ser contratado por uma equipe profissional de beisebol.

Ele é alocado no mesmo alojamento do mascote do time, o chipanzé Ed e a situação fica ainda mais estranha quando descobrem que o macaco leva jeito para o esporte.

Fique ligado na tela da Record TV.