Record TV exibe O Homem com Punhos de Ferro e Um Passe de Mágica

Duas histórias eletrizantes vão te fazer grudar na tela da Record TV neste fim de semana. Na noite desta sexta-feira (4), O Homem com Punhos de Ferro invade a Super Tela, a partir das 23h30. No sábado (5), Um Passo de Mágica é exibido no Cine Aventura, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

O Homem com Punhos de Ferro - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 18 anos

Sinopse: Na China feudal, um fabricante de armas brancas deve se proteger contra os habitantes do vilarejo onde mora, que decidem atacá-lo.

Cine Aventura

Um Passe de Mágica - com audiodescrição

Gênero: Infantil

Classificação: Livre

Sinopse: Annabel (Mara Wilson) pede a ajuda de sua fada madrinha para que seu pai (Robert Pastorelli), realize o sonho de estrelar um musical da Broadway.

Mas a menina não imaginava que, a fada seria um homem chamado Marty (Martin Short). Desastrado e atrapalhado, Martin fará com que a dupla enfrente muitas confusões, aventuras e lutas contra uma bruxa malvada (Kathleen Turner).

Fique ligado na Record TV neste fim de semana.