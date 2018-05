Foto 1 de 6

Lia, a minissérie

Na última semana a Record TV deu início às gravações da minissérie Lia, que entrará no lugar da novela Apocalipse no horário nobre da emissora. A protagonista que dá nome à produção é vivida pela atriz e cantora Bruna Pazinato, que estreou na teledramaturgia no ano passado quando deu vida à personagem Rebeca de O Rico e Lázaro, também da Record TV

Foto: Munir Chatack/Record TV