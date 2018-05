Novo reality show de Gugu Liberato abre inscrições

Já estão abertas as inscrições para participar do novo reality show musical da Record TV.

A atração é um formato da Endemol Shine Brasil e será apresentada por Gugu Liberato, com estreia prevista para julho.

Profissionais ou amadores da música que se sintam capazes de empolgar 100 jurados de uma só vez e fazer com que todos se levantem para cantar junto podem se cadastrar no portal R7 por meio do link r7.com/inscricoes.

Só podem participar candidatos maiores de 18 anos e que queiram se apresentar solo, em dupla, trio ou em conjunto vocal. Todos os estilos musicais são bem-vindos neste novo projeto.

Os candidatos terão a oportunidade de virar estrela, ao menos por um dia, no novo programa. O objetivo é abrir espaço para quem deseja soltar a voz e ser reconhecido e avaliado por sua performance.