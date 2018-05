Arrancada Final e O Elo Perdido agitam o fim de semana

Record TV exibe os filmes na Super Tela desta sexta-feira (18) e no Cine Aventura do sábado (19)

Duas histórias cheias de ação vão animar o seu final de semana na Record TV. Na sexta-feira (18), A Super Tela exibe Arrancada Final, a partir das 23h30. E no sábado (19), O Elo Perdido agita a sua tarde no Cine Aventura, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Arrancada Final

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: O especialista em roubos de carro Ronnie Purnell (Dennis Hopper) é preso na década de 1970 e passa 30 anos na cadeia. Ao sair da prisão, ele descobre que seu único filho se tornou um tira depois de ser apadrinhado pelo policial que o colocou atrás das grades.

Decidido a se vingar, Ronnie conta com a ajuda do neto para reencontrar seu antigo carro, que guarda um precioso segredo.

Cine Aventura

O Elo Perdido

Gênero: Ação

Classificação: 10 anos

Sinopse: O desacreditado cientista Rick Marshall (Will Ferrell) é absorvido por um redemoinho junto com sua assistente Holly (Anna Friel) e Will (Danny McBride) durante uma experiência e vai parar em um universo paralelo repleto de dinossauros e seres mágicos.

Fique ligado na tela da Record TV neste final de semana!