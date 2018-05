Beethoven e Férias Forçadas agitam seu fim de semana na Record TV

Emissora exibe os filmes na Super Tela desta sexta-feira (18) e no Cine Aventura deste sábado (19)

Duas histórias bem divertidas vão animar o seu fim de semana na Record TV. Na sexta-feira (25), a Super Tela exibe a comédia Férias Forçadas, a partir das 23h30. E no sábado (26), o clássico Beethoven invade o Cine Aventura. a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Férias Forçadas - com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Florence diz a Arthur que ela o está deixando para casar-se com outro homem. Arthur resolve então ir a Miami, onde acontecerá a cerimônia. No aeroporto, seu caminho cruza com o de Emilie, que esconde na bolsa uma tela de mestre que acabou de roubar.

Cine Aventura

Beethoven - HD com audiodescrição

Gênero: Infantil

Classificação: Livre

Sinopse: A família Newton vive em uma casa confortável, mas parece que falta algo. Este vazio é preenchido quando um mascote vai morar lá, sendo que na verdade este filhote é um imenso cão São Bernardo, que traz alegrias e também muitos tumultos para os Newton.

Paralelamente Herman Varnick (Dean Jones), o veterinário do local, tem uma secreta e horrível segunda atividade que requer diversos cachorros para experimentos, sendo que Beethoven está na lista de Varnick.

O seu fim de semana é na Record TV!