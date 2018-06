Ruas Sangrentas – O Acerto Final e Beethoven agitam seu fim de semana na Record TV

Duas histórias bem divertidas vão animar o seu fim de semana na Record TV. Na sexta-feira (1º), a Super Tela exibe o longa de ação Ruas Sangrentas - O Acerto Final, a partir das 23h30. E no sábado (02), o clássico Beethoven invade o Cine Aventura. a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Ruas Sangrentas - O Acerto Final - com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Los Angeles. O2 (Tyrese Gibson) é um ex-presidiário que está recomeçando a vida. Em uma manhã ele decide levar seu amado filho Junior (Henry Hunter Hall) para o colégio e promete que nunca mais o abandonará. Entretanto, o carro em que os dois estavam é interceptado por criminosos, que sequestram o menino. O2 passa a seguir as pistas e retorna ao submundo do crime para resgatar seu filho. Ele descobre que o menino está sendo mantido sob cativeiro pelo mafioso Meat (Game), que promete matar a criança caso O2 não entregue US$ 100 mil. Assim, O2 pede a ajuda de Coco (Meagan Good) para armar o resgate perfeito.

Cine Aventura

Beethoven - HD com audiodescrição

Gênero: Infantil

Classificação: Livre

Sinopse: A família Newton vive em uma casa confortável, mas parece que falta algo. Este vazio é preenchido quando um mascote vai morar lá, sendo que na verdade este filhote é um imenso cão São Bernardo, que traz alegrias e também muitos tumultos para os Newton.

Paralelamente Herman Varnick (Dean Jones), o veterinário do local, tem uma secreta e horrível segunda atividade que requer diversos cachorros para experimentos, sendo que Beethoven está na lista de Varnick.

O seu fim de semana é na Record TV!