Silêncio Mortal é exibido na Super Tela desta sexta-feira (8)

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sexta-feira (8) está cheia de suspense com o filme Silêncio Mortal, a partir das 23h30, na Super Tela. Já no sábado (9), Babe — O Porquinho Atrapalhado na Cidade vai aprontar todas a partir das 15h, no Cine Aventura. Fique por dentro dos filmes:

Super Tela

Silêncio Mortal – Com audiodescrição

Gênero: Suspense

Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma antiga lenda sobre uma mulher chamada Mary Shaw (Judith Roberts) que foi brutalmente assassinada circula pela pacata cidade de Ravens Fair. Na época, ela foi acusada da morte de um garoto, foi perseguida pelos moradores que cortaram sua língua e depois a mataram. Ao enterrarem seu corpo, eles colocaram também sua coleção de bonecas feitas à mão. A partir desse dia, a cidadezinha americana foi amaldiçoada.

Quem não sabia disso eram os recém-casados Jamie (Ryan Kwanten) e Lisa Ashen (Laura Regan), que chegam em Ravens Fair atrás de uma vida nova. Quando Lisa morre, seu marido quer desvendar o que realmente aconteceu e, ao explorar o sangrento passado do local, ele acaba por libertar de vez toda a maldição de Mary Shaw.

Cine Aventura

Babe - O Porquinho Atrapalhado na Cidade - HD com audiodescrição





Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Após Babe (voz de Elizabeth Daily) ter vencido o concurso de pastoreio de ovelhas, as finanças do fazendeiro Arthur Hoggett (James Cromwell) vão de mal a pior.

Após o agricultor sofrer um acidente, sua esposa Esme Hoggett (Magda Szubanski) fica com a responsabilidade de cuidar fazenda e evitar que a propriedade seja confiscada por um banco. Ela parte com Babe para a "cidade grande" onde o leitão se envolve em diversas confusões para vencer um concurso de talentos e levantar fundos para salvar o rancho da família.

Fique ligado na tela da Record TV neste fim de semana!