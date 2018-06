Undercover Brother – Com a Cor e a Coragem agita a Super Tela nesta sexta (15)

No sábado (16), a diversão fica por conta de Garota Mimada, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sua sexta-feira (15) vai ser agitada com Undercover Brother - Com a Cor e a Coragem, que será exibido na Super Tela, a partir das 23h30. Já no sábado (16), é a diversão de Garota Mimada que anima o Cine Aventura, às 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Undercover Brother - Com a Cor e a Coragem - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Sinopse: Anton Jackson (Eddie Griffin) é um agente supersecreto da organização Brotherhood, que luta pelos direitos negros. Com a ajuda de Sistah Girl, ele vai enfrentar uma terrível inimiga, que defende a raça branca do mundo.

A disputa entre as organizações fica ainda mais complicada quando Jackson se envolve com a agente rival.

Cine Aventura

Garota Mimada - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: A patricinha Poppy (Emma Roberts) leva uma vida de princesa em Malibu, litoral da California. A menina se tornou uma adolescente bonita, rica e mimada. Para combater a rebeldia da filha, o pai de Poppy (Aidan Quinn) a manda para um colégio interno na Inglaterra.

Enquanto tenta lidar com as novas colegas, que não toleram arrogância, a americana terá de enfrentar a mal humorada diretora Mrs. Kingsley (Natasha Richardson).

Fique ligado na tela da Record TV neste fim de semana!