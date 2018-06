Ela Dança, Eu Danço 4 e Daylight agitam o final de semana

Filmes são exibidos na Super Tela desta sexta-feira (22) e Cine Aventura, no sábado (23). Conheça as histórias

O fim de semana tem tudo para ser bom na Record TV. Nesta sexta-feira (22), Ela Dança, Eu Danço 4 vai agitar a Super Tela, a partir das 22h30. No sábado, muita tensão com Daylight no Cine Aventura, às 15h. Saiba mais sobre os filmes.

Super Tela

Ela Dança, Eu Danço 4 - HD com audiodescrição

Gênero: Romance

Classificação: 10 anos

Sinopse: Emily (Kathryn McCormick) é a filha de um ocupado empresário e chega a Miami com o sonho de se tornar dançarina profissional. Logo ela se apaixona por Sean (Ryan Guzman), o responsável por criar elaboradas coreografias para a realização de flash mobs, aglomerações instantâneas de pessoas em um lugar público para realizar uma ação previamente combinada.

Líder de um grupo chamado MOB, Sean resolve participar de uma disputa que pode render uma oportunidade de patrocínio.

Cine Aventura

Daylight - Com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Sinopse: Um carro em fuga bate em um caminhão cheio de material tóxico, provocando uma explosão que sela ambas as saídas de um túnel subterrâneo entre Manhattan e Nova Jersey.

Esta situação leva Kit Latura (Sylvester Stallone), ex-chefe dos Serviços Médicos de Emergência da cidade, a tentar encontrar um caminho para salvar os sobreviventes antes que o ar acabe ou o Rio Hudson inunde tudo.

Fique ligado na tela da Record TV!