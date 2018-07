Record TV inicia gravações da novela Jesus em Marrocos

A trajetória de vida do homem mais importante da humanidade será contada na Record TV a partir do próximo mês. Jesus é a nova produção da emissora. As primeiras imagens da novela bíblica estão sendo rodadas na África, em Marrocos. Dudu Azevedo, que vive o protagonista da trama, o diretor geral Edgard Miranda e grande parte do elenco viajaram com a equipe técnica da produtora Casablanca no último dia 26 de junho para as gravações no continente africano, onde ficarão até o dia 06 de julho.





A cidade de Ouarzazate, a 197 quilômetros de Marrakesh, é a principal locação utilizada pela emissora para as filmagens da novela Jesus. É nas instalações do Atlas Studios , um dos principais estúdios de cinema do mundo, que grande parte das cenas estão sendo rodadas. O local é próximo ao deserto do Saara, com temperaturas que passam, facilmente, dos 40 graus. Grande produções cinematográficas foram filmadas neste complexo de gravação como Lawrence da Arábia , Gladiador e Reino do Céu , além da aclamada série de TV Game of Thrones .





71 profissionais, incluindo elenco, direção e a equipe técnica da produtora Casablanca, foram para o Marrocos. Esse número de profissionais representa apenas um terço de toda a equipe empenhada nas filmagens da novela no país. Em torno de 70 por cento do total da equipe são de profissionais marroquinos e 150 figurantes locais foram contratados para as gravações. Um verdadeiro acervo de peças de roupas teve que ser enviado para o destino internacional. Segundo o figurinista responsável, Severo Luzardo, foram 85 malas de peças de figurino para o país africano.