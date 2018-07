Esquadrão Sem Limites agita a tela da Record TV neste fim de semana

No sábado (30), a diversão fica por conta de O Amor Não Tira Férias, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sua sexta-feira (29) vai ser agitada com Esquadrão Sem Limites, que será exibido na Super Tela, a partir das 23h30. Já no sábado (30), o Cine Aventura exibe a comédia O Amor Não Tira Férias, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Esquadrão Sem Limites - HD com audiodescrição

Título Original: The Sweeney

Elenco: Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell, Steven Mackintosh, Paul Anderson e Alan Ford.

Gênero: Ação

Sinopse: Na agitada Londres, Jack Regan (Ray Winstone) e George Carter (Plan B) surgem como dois detetives de um esquadrão especial da polícia de Londres e se tornam os responsáveis por resolver casos de crimes violentos e de assaltos armados. No entanto, não será fácil para esta dupla cumprir com sua missão e manter a cidade em segurança.

Classificação: 14 anos

Cine Aventura

O Amor Não Tira Férias - HD com audiodescrição

Título Original: The Holiday

Elenco: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach e Edward Burns.

Gênero: Comédia

Sinopse: Iris (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda (Cameron Diaz), dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan (Edward Burns), não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. Ela e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles (Jack Black), um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham (Jude Law), irmão de Iris.

Classificação: 10 anos

Fique ligado na tela da Record TV neste fim de semana!