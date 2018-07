Gru se vê em uma missão especial em Meu Malvado Favorito 2, no Cine Record Especial

Na terça-feira (3), diversão não vai faltar no Cine Record Especial, a partir das 22h30

Diversão é o que não vai faltar no Cine Record Especial desta terça-feira (3), às 22h30. Record TV apresenta o longa-metragem Meu Malvado Favorito 2. Longe da vilania, Gru se reúne com as filhotas Agnes, Edith e Margo para localizar um perigoso criminoso.

Cine Record Especial

"Meu Malvado Favorito 2"- HD com audiodescrição

Título Original: Despicable Me 2

Elenco/Dubladores: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Russell Brand e Ken Jeong.

Gênero: Animação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Gru (voz de Steve Carell/Leandro Hassum) mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes (Elsie Fisher), Edith (Dana Gaier) e Margo (Miranda Cosgrove), deixando de lado os tempos de vilão. Ele só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL (Liga Anti-Vilões), para salvar o mundo na companhia da agente Lucy (Kristen Wiig/Maria Clara Gueiros). Juntos, eles precisam localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, e Gru desconfia que um antigo "concorrente", chamado El Macho (Beijamin Bratt/Sidney Magal), possa ser o responsável por essa maldade. Para completar os problemas, o parceiro Dr. Nefário (Russell Brand/Luiz Carlos Persy) resolveu abandoná-lo e Margo está vivendo seu primeiro amor.