Canta Comigo, novo reality show de Gugu, estreia dia 18 de julho

Tem novidade nas noites de quarta-feira da Record TV! A estreia do programa Canta Comigo está confirmada para o dia 18 julho. Na atração, apresentada por Gugu Liberato, artistas dos mais diferentes estilos – em performances individuais ou em grupo - precisam soltar a voz para impressionar e empolgar 100 exigentes jurados que compõem um dos maiores painéis já vistos na TV mundial. Se eles gostarem da performance, podem se levantar e cantar junto com o competidor. Muito talento e emoção em busca de um prêmio de R$ 300 mil.

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, e será exibido às quartas-feiras, a partir das 22h30.