O Legado Bourne agita a tela da Record TV neste fim de semana

No sábado (7), a diversão fica por conta de Judy Mood Em Férias Incríveis, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sua sexta-feira (6) vai ser agitada com O Legado Bourne, que será exibido na Super Tela, a partir das 22h30. Já no sábado (7), o Cine Aventura exibe Judy Mood Em Férias Incríveis, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

O Legado Bourne - HD com audiodescrição

Título Original: The Bourne Legacy

Gênero: Ação

Produção: 2012

Direção: Tony Gilroy

Elenco: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton

Sinopse: Após Jason Bourne revelar publicamente o projeto Treadstone, Eric Byer (Edward Norton) é encarregado de apagar os rastros que possam incriminar o governo dos Estados Unidos neste e em outros projetos sigilosos. Um deles chama-se Outcome, um projeto que pretende suprimir a dor e aumentar a sensibilidade, inteligência e força de seus agentes através de remédios tomados periodicamente. Com o fim do Outcome, seus agente passam a ser eliminados a mando do próprio governo. Aaron Cross (Jeremy Renner) é um deles, mas consegue escapar sem que Byer perceba. Em busca de respostas, ele vai à casa da doutora Martha Shearing (Rachel Weisz) e a salva da morte certa. Juntos, eles precisam encontrar um meio de sobreviver ao mesmo tempo em que Aaron, sem seus remédios habituais, começa a sentir os efeitos colaterais da abstinência forçada.

Classificação: 14 anos

Cine Aventura

Judy Mood Em Férias Incríveis - HD com audiodescrição

Título Original: Judy Moody And The Not Bummer Summer

Elenco: Jordana Beatty, Parris Mosteller, Janet Varney, Kristoffer Ryan Winters, Garrett Ryan e Preston Bailey

Gênero: Aventura

Sinopse: Quando os pais da jovem Judy (Jordana Beatty) resolvem viajar para a Califórnia, a menina começa a preparar as diversões do novo verão, que promete ser o mais marcante de sua vida. Para curtir muitas emoções, ela vai contar com a ajuda do seu irmãozinho mais novo, Stink (Parris Mosteller), e de Opal (Heather Graham), uma tia muito louca que adora aventuras.

Classificação: Livre