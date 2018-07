Saiba como será cada etapa do reality Canta Comigo

A partir do dia 18 de julho, artistas dos mais diversos estilos tentam impressionar os 100 jurados. Quem passar pelas 4 fases do programa leva R$ 300 mil para casa

A partir de 18 de julho, tem novidade na tela da Record TV: a estreia do reality show Canta Comigo, comandado por Gugu Liberato. Artistas dos mais diversos estilos - em performances individuais ou em grupo - devem trazer todo o seu talento e carisma para o palco para disputar um prêmio de R$ 300 mil. A atração será exibida às quartas-feiras, a partir das 22h30, logo após o Jornal da Record.

No programa, os competidores precisam fazer apresentações vocais incríveis para impressionar os 100 jurados que compõem um dos maiores painéis já vistos na TV mundial. Se qualquer um deles gostar, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o participante faz na rodada. Um jurado em pé é igual a um ponto somado.

Dos hinos do rock aos maiores hits do pop, do canto lírico ao rap, diversos artistas tomarão conta do palco do Canta Comigo para soltar a voz e empolgar os exigentes jurados. Os 100 podem formar um enorme e emocionante coro. Por outro lado, podem representar o pior pesadelo de um cantor: uma plateia em completo silêncio.

O estúdio, com uma área total de 1.400 m², comporta um gigantesco painel de 150m². Cerca de 170 profissionais estão envolvidos na produção e técnica da atração, que, em dia de gravação, pode movimentar até 450 pessoas, incluindo também plateia, jurados e candidatos.

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, com direção de Marcelo Amiky e direção de núcleo de realities de Rodrigo Carelli. A temporada brasileira foi gravada nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, e produzida pela Endemol Shine Brasil. Inovador, o formato, que estreou mundialmente no início deste ano na BBC One, no Reino Unido, já foi vendido para outros países como Austrália, Alemanha, França, Dinamarca e Polônia.

Como funciona?

FASE DE SELEÇÃO

Em cada um dos seis primeiros episódios, dez competidores irão se apresentar. O maior pontuador, ou seja, aquele que conseguir levantar o maior número de jurados do episódio se classifica automaticamente para a semifinal da temporada, enquanto os donos do segundo e do terceiro lugares no ranking de pontuação se enfrentam em um duelo de vozes para decidir quem fica com a segunda vaga na semifinal.

SEMIFINAL

A semifinal do programa é dividida em dois episódios. Em cada um deles, os candidatos qualificados na fase de seleção se reapresentam para os 100 jurados em novas e contagiantes performances.

SURPRESA

O candidato que atingir a pontuação máxima e fizer com que os cem jurados se levantem de uma só vez garante uma vaga direto para a grande final. Isso pode acontecer a qualquer momento do programa, seja na fase de seleção ou na semifinal.

FINAL

Na etapa final, os finalistas se apresentam mais uma vez para os jurados. Os dois que conseguirem a maior pontuação vão a voto popular, e o público é quem tem a palavra final: o mais votado pela audiência é consagrado o vencedor da temporada, faturando o prêmio de R$ 300 mil.