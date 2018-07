O Vingador do Futuro agita a tela da Record TV neste fim de semana

No sábado (14), a diversão fica por conta de O Grande Mentiroso, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sua sexta-feira (13) vai ser agitada com O Vingador Do Futuro, que será exibido na Super Tela, a partir das 22h30. Já no sábado (14), o Cine Aventura exibe O Grande Mentiroso, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

O Vingador Do Futuro - HD com audiodescrição