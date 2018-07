Oblivion agita a tela da Record TV neste fim de semana

O fim de semana chegou com tudo na tela da Record TV. A sua sexta-feira (20) vai ser agitada com Oblivion, que será exibido na Super Tela, a partir das 22h30. Já no sábado (21), o Cine Aventura exibe As Férias de Mr. Bean, a partir das 15h. Saiba mais sobre os filmes:

Super Tela

Oblivion - HD com audiodescrição

Título Original: Oblivion

Elenco: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau e Melissa Leo.

Gênero: Aventura

Sinopse: 2077. Jack Harper (Tom Cruise) é o responsável pela manutenção de equipamentos de segurança em um planeta Terra irreconhecível, visto que a superfície foi destruída devido a confrontos com uma raça alienígena. O que restou da humanidade vive hoje em uma colônia lunar. Jack irá para este local daqui a duas semanas, já que está perto de terminar seu trabalho na Terra. Só que, um dia, ele encontra uma espaçonave que traz uma mulher dentro. Ao conhecê-la, tudo o que Jack sabe até então é posto em dúvida. É o início de uma jornada onde ele precisará descobrir o que realmente aconteceu no passado.

Classificação: 12 anos

Cine Aventura

As Férias de Mr. Bean - HD com audiodescrição

Título Original: Mr. Bean Holiday





Elenco: Rowan Atkinson, Steve Pemberton, Lily Atkinson, Emma de Caunes, Sharlit Deyzac e Stéphane Debac.





Gênero: Comédia





Sinopse: Numa tarde chuvosa na Inglaterra, Mr. Bean (Rowan Atkinson) ganha o 1º prêmio em uma rifa local: uma filmadora nova, 200 euros e uma semana de férias no sul da França. O período de sua viagem coincide com a realização do Festival de Cannes, um dos mais famosos festivais de cinema do mundo. Mr. Bean já está com a filmadora em punho quando embarca para Paris, sendo que, ao chegar a Gare de Lyons, pede a um passageiro para filmá-lo embarcando no trem. Este passageiro é o diretor russo Emil Duchesvsky (Karel Roden), que participará do júri do festival. Emil perde o trem, que parte com seu filho Stepan (Max Baldry), de apenas 10 anos. O garoto fica com Bean, que decide descer com ele na estação seguinte para esperar por Emil. Porém o diretor decide pegar um trem expresso para Cannes, onde denuncia Bean à polícia.





Classificação: Livre