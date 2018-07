Super Tela exibe Diaz: Não Limpe este Sangue nesta sexta-feira (27)

Cine Aventura traz o divertido Os Batutinhas: Uma Nova Aventura para a tela da Record TV . Fique por dentro do que vai rolar no fim de semana

O fim de semana na Record TV não vai deixar ninguém no tédio. Nesta sexta-feira (27), a Super Tela apresenta o filme Diaz: Não Limpe este Sangue, a partir das 22h30. No sábado (28), Os Batutinhas: Uma Nova Aventura é exibido pelo Cine Aventura, às 15h. Veja a história dos filmes.

Super Tela

Diaz: Não Limpe este Sangue - HD Com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Um grupo de jovens ativistas se reúne para o Fórum Social de Genova, que ocorre ao mesmo tempo que um encontro do G8. Eles ficam acampados na escola Diaz-Pascoli e acabam surpreendidos com um ataque brutal da polícia, na noite de 21 de julho de 2011.

Muitos vão parar no hospital e, mais tarde, acabam em um centro de detenção. A polícia planta um coquetel Motolov no local para justificar a ação. Ao mesmo tempo, ao ficar sabendo da morte de um ativista, o jornalista Luca, da Gazzetta de Bolonha, decide partir para Genova para conferir de perto a situação.

Cine Aventura

Os Batutinhas: Uma Nova Aventura - HD Com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: A trupe mais famosa dos anos 90 está de volta! Spanky (Jet Jurgensmeyer), Alfalfa (Drew Justice), Darla (Eden Wood) e toda a turma agora tem uma nova missão: salvar a confeitaria da Vovó Larson (Doris Roberts) da falência.

Após uma série de tentativas atrapalhadas, a maior esperança do grupo está no show de talentos da cidade, onde eles podem ganhar o prêmio de dez mil dólares e impedir os planos de um rico empresário, que quer destruir a confeitaria e o clubinho dos garotos, que fica no quintal, para construir um grande estabelecimento comercial.

Fique ligado na Record TV neste fim de semana.