Super Tela exibe O Reino Viking nesta sexta-feira (3)

Cine Aventura exibe A Prova de Balas na Record TV. Fique por dentro do que vai rolar no fim de semana

O fim de semana na Record TV não vai deixar ninguém no tédio. Nesta sexta-feira (3), a Super Tela apresenta o filme O Reino Viking, a partir das 22h30. No sábado (4), A Prova de Balas é exibido pelo Cine Aventura, às 15h. Veja a história dos filmes.

Super tela

O Reino Viking - HD com audiodescrição

Título Original: Vikingdom

Elenco: Dominic Purcell, Natassia Malthe, Craig Fairbrass, Jon Foo, Conan Stevens e Patrick Murray.

Gênero: Ação

Sinopse: Eirick (Dominic Purcell) é um rei viking a quem foi dada uma tarefa bastante difícil: derrotar Thor (Conan Stevens), o deus de Thunder. Thor está tentando recuperar o seu martelo de Valhalla e outras relíquias mágicas, e precisa fazer isso antes do início do Eclipse Sangrento, um evento que acontece a cada 800 anos. Caso ele falhe, os Reis Vikings pagãos nunca mais conseguirão conquistar mais nada. E só uma pessoa pode impedí-lo... Eirick, O Imortal.

Classificação: 16 anos

Cine Aventura

A Prova de Balas - HD com audiodescrição

Título Original: Bulletproof

Elenco: Damon Wayans, Adam Sandler, James Caan, Monica Potter, Allen Covert e Jonathan Loughran.

Gênero: Ação

Sinopse: Keats (Damon Wayans) é um policial que tem a missão de investigar o chefão do crime Frank Colton (James Caan). Ele se passa por bandido e faz amizade com um dos subordinados de Colton, o traficante e ladrão de carros Archie Moses (Adam Sandler). É claro que a parceria dos dois termina quando a identidade do policial é revelada. Anos mais tarde, os ex-amigos terão de aturar um ao outro novamente. Isso acontece quando Keats é escalado para escoltar Archie, que agora faz parte do programa de proteção à testemunha.

Classificação: 14 anos