Mion dá lição de paternidade: “Meninas merecem pais mais sensíveis”

Com o livro recém-lançado entre os mais vendidos e uma série com estreia prevista na plataforma PlayPlus, o apresentador revela segredos de um superpai

Por Juliana Lambert

Nenhum papel se encaixa tão bem ao apresentador da Record TV, Marcos Mion, quanto o de pai. Aos 39 anos e com três filhos – Romeu, Donatella e Stefano – ele tem bagagem de sobra quando o assunto é amor em família. Para compartilhar um pouco da sua relação com a filha Doninha, Mion decidiu escrever o livro Pai de Menina (Selo Academia/ Editora Planeta) que antes mesmo do lançamento oficial, somente com a pré-venda, já figurava na lista dos mais vendidos do país.

Esse verdadeiro “guia” para pais de meninas mostra caminhos para criar bases sólidas no relacionamento, com mais respeito, carinho e atenção. “Como sempre digo, o amor entre pai e filha é único, não existe outro no mundo. Não é maior e nem melhor, apenas diferente. É um amor que não tem gratidão como o de mãe, não tem desejo como o de esposa, não tem aquela expectativa natural que pai tem com filho homem de se ver nele. É um amor que tem como sua maior força apenas existir! Eu nunca tive preferência entre menino ou menina, aliás, depois que tivemos o Romeo e ele demandou tanta atenção, não planejamos o segundo filho por muito tempo. Mas quando veio a Doninha eu me descobri um verdadeiro pai de Menina!”, confidencia Mion.

Para ser um superpai de menina, o apresentador buscou inspiração no sogro: “A relação dele com a Suzana, minha mulher, é muito admirável. A forma que ela fala do meu sogro é como eu desejo que a Doninha fale de mim”.

Mas não pense que apenas pais podem ensinar os filhos. Mion aprendeu muito com Doninha. “Graças a ela, sou o pai que sou hoje. Senão, não seria completo, como escrevi no livro: sem ela eu seria apenas um homem. Mas ela me deu a chance de mergulhar no mundo feminino. Entender a mulher por outra perspectiva e me tornar um homem mais completo, com uma balança entre os lados masculino e feminino”, conta.

Essa relação de cumplicidade foi construída dia após dia: “É fundamental saber tudo sobre o mundo da sua filha, não apenas os nomes das princesas, mas dos príncipes também. Mas é igualmente importante deixar ela fazer parte do seu mundo, das coisas e lugares que você gosta. Nossos passeios variam muito entre o que ela quer e eu preciso fazer, mas na maioria das vezes saímos para comer ou passear no parque porque eu gosto de conversar muito nesses momentos”.

Por sempre ter um argumento para tudo e dobrar qualquer um, Doninha também ganhou do pai o apelido de ‘Advogada’. “O Tefo [Stefano] é a minha cara, chega a ser maluco olhar nos olhos dele! Ele tem todas as características que eu tinha na idade dele. Mas, a Doninha, sou eu hoje em dia! Com toda experiência e sabedoria acumulada. É assustador! Tudo que falo para ela, desde sempre, entra e fica! Ela realmente assimila todos os pontos mais importantes da vida. Ela é muito determinada, igual a mim. Ela é a única que consegue me dar cheque-mate e me obriga a voltar atrás de ordens que dou. Argumentando! Não dá para explicar o tamanho do orgulho que sinto”, revela.

Um dos segredos para estreitar a relação entre pai e filha, segundo Mion, é transferir a naturalidade que a maioria dos pais têm pra criar meninos, para as meninas, que merecem e precisam de pais mais sensíveis, participativos e presentes. “E para os que já são, o livro dá dicas práticas de como tornar essa relação eterna e criar um elo forte, indestrutível e, ao mesmo tempo, que educa para ser uma mulher de caráter, forte e segura”, acrescenta.

Paternidade na plataforma PlayPlus

Além do livro, Marcos Mion também vai estrear uma série sobre paternidade no PlayPlus (plataforma de vídeos on demand). “É outro passo na minha luta pelo movimento dos pais se sentirem representados. Se você pensar na mãe, vai perceber que não faltam opções para ela se espelhar, estudar e se identificar. Livros, filmes, séries...Mas para o homem não! Falta referência para os pais. Eles andaram muito na encolha por muito tempo. A série tem esse objetivo. Conversando com pais que eu admiro, que chamo de pais da nova geração, busco pontos em comum, caminhos e atitudes que podem inspirar pais de todos tipos. Somando a série com o livro, mais meus posts, estou fazendo um barulho! (Risos). Buscando realmente juntar a irmandade dos pais, não apenas de meninas, mas todos que querem ser mais presentes, mais sensíveis, que querem fazer parte da vida de seus filhos e que não sabem direito como. Está na hora de arregaçar as mangas e participar mais!”