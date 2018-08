O Hobbit – A Desolação de Smaug é exibido nesta sexta (17)

No sábado (11), a diversão fica por conta do filme Meu Malvado Favorito 2, que vai ao ar no Cine Aventura, a partir das 15h

O fim de semana está mais do que especial na tela da Record TV. Nesta sexta-feira (17), a Super Tela apresenta o filme O Hobbit: A Desolação de Smaug, a partir das 22h30. No sábado (18), Meu Malvado Favorito 2 é exibido no Cine Aventura, a partir das 15h. Veja mais sobre os filmes.

Super Tela

O Hobbit – A Desolação de Smaug - HD com audiodescrição

Título Original: The Hobbit: The Desolation of Smaug

Direção: Peter Jackson

Elenco: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Gêneros: Fantasia/Aventura

Classificação: 12 anos

Sinopse: Após iniciar sua jornada ao lado de um grupo de anões e de Gandalf (Ian McKellen), Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros de missão a retomar a Pedra de Arken, que fará com que Thorin (Richard Armitage) obtenha o respeito de todos os anões e o apoio na luta para retomar seu reino. O problema é que o artefato está perdido em meio a um tesouro protegido pelo temido dragão Smaug (voz de Benedict Cumberbatch). Ao mesmo tempo, Gandalf investiga uma nova força sombria que surge na Terra Média.

Cine Aventura

Meu Malvado Favorito 2 - HD com audiodescrição

Título Original: Despicable Me 2

Elenco / Dubladores: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Russell Brand e Ken Jeong.

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Sinopse: Gru (voz de Steve Carell/Leandro Hassum) mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes (Elsie Fisher), Edith (Dana Gaier) e Margo (Miranda Cosgrove), deixando de lado os tempos de vilão. Ele só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL (Liga Anti-Vilões), para salvar o mundo na companhia da agente Lucy (Kristen Wiig/Maria Clara Gueiros). Juntos, eles precisam localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, e Gru desconfia que um antigo "concorrente", chamado El Macho (Beijamin Bratt/Sidney Magal), possa ser o responsável por essa maldade. Para completar os problemas, o parceiro Dr. Nefário (Russell Brand/Luiz Carlos Persy) resolveu abandoná-lo e Margo está vivendo seu primeiro amor.