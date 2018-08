Foto 1 de 5

Especial Record TV

A partir do dia 23 de agosto, a Record TV leva ao ar às quintas-feiras, às 22h30, uma série de quatro programas com entrevistas que fizeram história na TV brasileira. O especial As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende, que faz parte dos eventos que marcam os 65 anos da emissora, presta uma homenagem ao jornalista, que faleceu em setembro do ano passado

