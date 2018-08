Conheça as primeiras participantes confirmadas na nova temporada do Dancing Brasil

Apresentado por Xuxa Meneghel, o Dancing Brasil já tem confirmado os nomes das sete mulheres que vão participar da quarta temporada do reality show.

A jornalista Juliana Rios, a humorista Dadá Coelho, as atrizes Camila Rodrigues e Pérola Faria, a cantora Lu Andrade, a influenciadora digital Fran Grossi e a dançarina Valéria Valenssa estarão na disputa pelo prêmio do programa de dança da Record TV. O anúncio foi feito em primeira mão nesta segunda-feira (20), durante o quadro Diário das Celebridades, do programa Hoje em Dia.

A quarta temporada da atração estreia em setembro e vai ao ar às quartas-feiras.