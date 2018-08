O Reino é exibido nesta sexta (24)

No sábado (11), a diversão fica por conta do filme O Bom Filho à Casa Torna , que vai ao ar no Cine Aventura , a partir das 15h

O fim de semana está mais do que especial na tela da Record TV. Nesta sexta-feira (17), a Super Tela exibe o filme O Reino, a partir das 22h30. No sábado (18), O Bom Filho à Casa Torna é exibido no Cine Aventura, a partir das 15h. Veja mais sobre os filmes.

Super Tela

O Reino - HD com audiodescrição

Título Original: The Kingdom

Gênero: Ação

Elenco: Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman, Jeremy Piven e Richard Jenkins.

Sinopse: Num dos piores ataques contra ocidentais no Oriente Médio, homens-bomba mataram mais de 100 e feriram mais de 200 funcionários de uma petrolífera, além de integrantes de suas famílias. O ataque ocorreu ao complexo residencial de Oasis, em Riad, na Arábia Saudita. Enquanto burocratas discutem questões sobre a territorialidade, o agente especial Ronald Fleury (Jamie Foxx) e sua equipe negociam uma viagem secreta de 5 dias à Arábia Saudita, na qual pretendem localizar o responsável pelo bombardeio. Quando chegam no deserto eles se deparam com autoridades sauditas desconfiadas e hostis a americanos se intrometerem em um assunto local. De mãos atadas devido ao protocolo e com o tempo contra eles, os agentes do FBI percebem que sua experiência é inútil caso não conquistem a confiança dos sauditas. É quando Fleury consegue o auxílio do coronel Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom), que foi designado para proteger os visitantes americanos.

Classificação: 16 anos

Cine Aventura

O Bom Filho à Casa Torna - HD com audiodescrição

Título Original: Welcome home, Roscoe Jenkins

Elenco: Martin Lawrence, James Earl Jones, Margaret Avery, Joy Bryant, Cedric the Entertainer, Nocole Ari Parker.

Gênero: Comédia

Sinopse: Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

Classificação: 12 anos