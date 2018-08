Record TV promove Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Do dia 27 a 31 de agosto, a Record TV irá promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a SIPAT 2018. Com o intuito de evidenciar aos colaboradores a importância de manter uma vida saudável, A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, escolheu como tema “Vida em Equilíbrio – Valorize a vida e exercite seu corpo e sua mente”.

Contando com a parceria de grandes empresas, o evento vai trazer palestras com profissionais especialistas da área da saúde e fará uso de um amplo espaço para estruturar a diversificada programação.

Como destaque, os participantes terão a oportunidade de acompanhar a simulação de um capotamento de carro e aprender como lidar nesse tipo de situação. Outras atividades também estão inclusas no evento como sessões de pilates, alongamento, ginástica laboral, automassagem, spinning (bike), badminton, tênis de mesa, dança e circuito funcional.

Os colaboradores ainda receberão brindes e haverá sorteios durante a semana do evento.