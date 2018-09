Super Tela exibe Contrabando nesta sexta-feira (31)

Atenção, amantes do fim de semana com filme e pipoca, não faltam motivos para grudar os olhos na Record TV! Nesta sexta-feira (31), a Super Tela exibe Contrabando, a partir das 22h30. E para começar setembro com muita animação, De Volta à Ilha da Imaginação vai ao ar no Cine Aventura deste sábado (1º), a partir das 15h. Conheça as histórias dos filmes.

Super Tela

Contrabando - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Chris Farraday (Mark Wahlberg) já tinha largado a vida de contrabandista, mas Andy (Caleb Jones), o irmão de sua esposa Kate (Kate Beckinsale), se meteu numa jogada e perdeu a mercadoria. Agora, ele precisa voltar à ativa para recuperar o prejuízo porque Tim Briggs (Giovanni Ribisi) e seus capangas, começam a ameaçar sua esposa e a família. Começa então uma forte pressão e Chris vai precisar de toda a sua experiência e contatos para vencer essa corrida contra o relógio e pagar uma dívida de milhões de dólares.

Cine Aventura

De Volta à Ilha da Imaginação - HD com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Nim é uma jovem que cuida e protege sua ilha de ambiciosos caçadores que ameaçam a existência de seu lar e de seus animais. Para conseguir salvar sua ilha das mãos de vilões, ela contará com a ajuda de Edmund, um grande amigo.

