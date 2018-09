As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende exibe encontro com Maníaco do Parque

No programa desta quinta (6), o jornalista também encara Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, acusado de matar mais de 100 pessoas

Desde 23 de agosto, a Record TV leva ao ar às quintas-feiras, uma série de quatro programas com entrevistas que fizeram história na TV brasileira. O especial As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende, que faz parte dos eventos que marcam os 65 anos da emissora, presta uma homenagem ao jornalista, que faleceu em setembro do ano passado.

Nesta quinta-feira, (6), o repórter investiga como funciona a mente de um assassino e encara Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, e Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, que tirou a vida de aproximadamente 100 pessoas.

A cada semana, uma dupla de talentos revelados por Rezende se reveza no comanda da atração. Neste episódio, a apresentação é de Bruno Peruka e Silvye Alves.

As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende vai ao ar nesta quinta-feira, (6), às 22h45, na Record TV.