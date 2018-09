O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos agita o feriado na Record TV

Super Tela exibe o filme nesta sexta-feira (7). No sábado (8), Uma Ladra Sem Limites vai divertir o Cine Aventura. Fique ligado na Record TV

Neste fim de semana prolongado, a Record TV traz para a sua tela dois filmes para a família toda. Nesta sexta-feira (7), O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos vai ao ar na Super Tela, a partir das 22h45. No sábado (8), a diversão fica por conta de Uma Ladra Sem Limites, no Cine Aventura, a partir das 15h. Veja mais sobre as histórias dos filmes.

Super Tela

O Hobbit - A Batalha dos Cinco Exércitos - HD com audiodescrição

Gêneros: Ação, Fantasia, Aventura

Classificação: 12 anos

Sinopse: Após ser expulso da montanha de Erebor, o dragão Smaug ataca com fúria a cidade dos homens que fica próxima ao local. Após muita destruição, Bard (Luke Evans) consegue derrotá-lo.

Não demora muito para que a queda de Smaug se espalhe, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor. Entretanto, Thorin (Richard Armitage) está disposto a tudo para impedir a entrada de elfos, anões e orcs, ainda mais por ser tomado por uma obsessão crescente pela riqueza à sua volta.

Paralelamente a estes eventos, Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) tentam impedir a guerra.

Cine Aventura

Uma Ladra Sem Limites - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Sandy Patterson (Jason Bateman) é um paizão, trabalhador e anda louco por uma promoção para melhorar a saúde financeira da família que vai crescer ainda mais, já que sua esposa (Amanda Peet) está grávida.

Quando ele está prestes a dar um salto profissional significativo, descobre que seu nome está sendo usado indevidamente por alguém em outro estado. Com a polícia de mãos atadas para resolver o seu caso, ele resolve viajar para convencer a pilantra (Melissa McCarthy) a se entregar. Só que a missão fica ainda mais complicada na medida em que outras pessoas, entre eles um caçador de recompensas, também querem a cabeça dela.

Fique ligado na tela da Record TV neste fim de semana!