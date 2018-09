Cine Record Especial exibe Velozes & Furiosos 6 nesta terça (11)

Uma história cheia de ação vai agitar sua terça-feira na Record TV! A partir das 22h45, o Cine Record Especial exibe Velozes & Furiosos 6. Saiba mais sobre o filme:

Velozes & Furiosos 6 - HD

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Desde que o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro deixou o grupo com US$100 milhões, os heróis se espalharam pelo globo. Mas a incapacidade de voltar para casa e viver em um lar tornou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs (Dwayne Johnson) esteve perseguindo uma organização de mercenários sobre rodas, um grupo de homens cruéis divididos em 12 países, cujo mentor (Luke Evans) tem ajuda da destemida Letty (Michelle Rodriguez), a antiga namorada de Dom, que ele acreditava estar morta. A única maneira de parar este grupo de criminosos é superá-los nas ruas, por isso Hobbs pede a Dom para reunir um grupo de elite em Londres. A recompensa? Perdão a todos eles, para poderem voltar para as suas casas e tornarem suas famílias completas novamente.

Cine Record Especial terça-feira (11), a partir das 22h45, Record TV.