Conheça os participantes que vão brilhar no Dancing Brasil 4

A Record TV anuncia que a quarta temporada do Dancing Brasil estreia no dia 26 de setembro. O reality show, comandado por Xuxa Meneghel nas noites de quarta-feira, contará com 14 novos concorrentes na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Outra novidade do programa será Junno Andrade, que ficará responsável por interagir com a apresentadora e com os participantes após as performances artísticas. Os atores Sergio Marone e Leandro Lima assumiram esse papel nas edições anteriores da atração. Conheça quem serão os participantes da competição:

