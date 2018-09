Filho de Marcelo Rezende comanda último episódio da série em homenagem ao jornalista

Nesta quinta-feira (13), às 22h45, a Record TV exibe o último episódio de As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende, com a participação especial de um de seus filhos, Diego Esteves. A série presta uma homenagem ao jornalista, que faleceu em setembro do ano passado, e faz parte dos eventos que marcam os 65 anos da emissora.

Enquanto os três primeiros programas apresentaram entrevistas marcantes que Marcelo Rezende realizou na Record TV, esta edição destaca a trajetória pessoal e profissional do jornalista. O especial resgata os caminhos que fizeram dele um profissional único, que exerceu com talento a função de repórter, entrevistador e apresentador, e revela o homem por trás da notícia: pai de cinco filhos que adorava reunir a família, o amante da boa comida e dos vinhos, o amigo fiel e brincalhão.

A atração, que já foi apresentada pelos parceiros do Cidade Alerta, desta vez é comandada por Diego Esteves, que abre o programa com um depoimento pessoal: “Sinto ele permanentemente do meu lado, me acompanhando a cada passo. Desde adolescente, descobri que o jeito de passar mais tempo com ele era indo nas reportagens. Acompanhei as principais matérias da carreira dele, sentado ali atrás, quietinho, lá no fundo do estúdio. Hoje estou aqui, no lugar onde ele brilhou, consciente, graças a Deus, de que meu pai será inigualável”.

Jornalista como o pai, Diego vive na Argentina e veio ao Brasil exclusivamente para esta homenagem. Ele conduz a atração no estúdio do Cidade Alerta, local em que o pai trabalhou nos últimos anos, onde conquistou recordes de audiência e a simpatia do público com bordões inesquecíveis como o “Corta pra Mim”. E também volta à casa de Rezende, onde revira um baú de memórias em busca de fotografias e textos inéditos.

Diego tem, ainda, encontros marcantes com o comandante Hamilton, com Dina Melo, a funcionária e amiga de Rezende que esteve com ele por cerca de 20 anos, e com o irmão adotivo José da Conceição. Nas gravações, Diego ganha a companhia da irmã Marcella de Oliveira, que se emociona do falar do pai: “Quanto mais famoso ele foi ficando, mais ele se virou para a família”.

O especial traz também depoimentos de grandes amigos, como Percival de Souza e Geraldo Luís.

Não perca o último episódio de As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende nesta quinta-feira (13), às 22h45, na Record TV.